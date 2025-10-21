Ομάδες

«Παίρνει τον Μπούγκι Έλις η Ντουμπάι BC»
Οnsports Τeam 21 Οκτωβρίου 2025, 02:37
EUROLEAGUE

Η Ντουμπάι BC συνεχίζει την ενίσχυσή της και προχωράει στην απόκτηση του Μπούγκι Έλις.

Η Ντουμπάι μπορεί να προσπαθεί να βρει ρόλους και χημεία, την ίδια στιγμή όμως συνεχίζει να προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ της και να βρει λύσεις στα προβλήματα τραυματισμών που έχει να διαχειριστεί ο Γιούριτσα Γκόλεματς. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα των ΗΑΕ έχει ήδη  συμφωνήσει με τον Μπούγκι Έλις.

Ο Αμερικανός άσος την περασμένη σεζόν έπαιξε στην G-League, ενώ φέτος με την Άλμπα Βερολίνου στο ξεκίνημα της περιόδου μετράει 22 πόντους (με 45,5% στα τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο στο BCL και 13,3 πόντους και 3,3 ασίστ ανά αγώνα στο γερμανικό πρωτάθλημα.



