Αταμάν: «Σημαντική νίκη, “κλειδί” ο Σλούκας, ματς καριέρας ο Όσμαν»

Onsports Team

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος απ’ την εμφάνιση των παικτών του έμεινε ο Εργκίν Αταμάν και μίλησε για τη σημασία της νίκης στην Κωνσταντινούπολη.

«Διπλό» σε μία απ’ τις δυσκολότερες έδρες κόντρα σε μία απ’ τις καλύτερες αντιπάλους πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη στην έδρα της Αναντολού Εφές, αναφέρθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, αλλά και στην εμφάνιση των Σλούκα και Όσμαν.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Πολύ σημαντική νίκη για εμάς γιατί η Εφές ήρθε από μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Αρχίσαμε με τον Σλούκα που έχει εμπειρία για να οργανώσει το ματς. Ήταν το “κλειδί” με 12 ασίστ και 0 λάθη. Ελέγξαμε το ματς. Ο Όσμαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικός, έκανε ματς καριέρας. Ήταν περίεργο ματς γιατί δε χρησιμοποιήσαμε το Σορτς. Είχε μόνο 7 πόντους, έπαιξε λίγα λεπτά. Ο Καλαϊτζάκης συνεισέφερε με την επιθετικότητα και την άμυνα, έφερε ενέργεια. Όταν η Εφές έχασε τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη το ματς άλλαξε και έπαιζαν 5 γκαρντ. Απαντήσαμε και εμείς έτσι. Οι γκαρντ μας έπαιξαν καλύτερα από της Εφές και πήραμε τη νίκη».