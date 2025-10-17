Ομάδες

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 17 Οκτωβρίου 2025, 19:38
EUROLEAGUE

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πήρε 14 παίκτες στην αποστολή και πριν από την έναρξη του αγώνα αποφάσισε ποιοι δώδεκα θα είναι στην τελική σύνθεση της ομάδας του. 

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης με την Εφές στην Τουρκία με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πάρει στην Πόλη 14 παίκτες. 

Ο Τούρκος τεχνικός λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης αποφάσισε για την τελική δωδεκάδα και όπως έγινε γνωστό εκτός έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου. Μέσα ο Βασίλης Τολιόπουλος. 

 Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.



