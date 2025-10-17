EuroLeague: Πρόστιμο στον Τζέριαν Γκραντ

Οnsports Τeam

Η διοργανώτρια Αρχή τιμώρησε με πρόστιμο τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού για πρόσφατες δηλώσεις του κατά της διαιτησίας της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Οι διαιτητές συνεχίζουν να παραμένουν στο... απυρόβλητο και την ίδια στιγμή η EuroLeague τιμωρεί τους παίκτες που λένε όσα βλέπουν. Τελευταία περίπτωση αυτή του Τζέριαν Γκραντ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, ο Αμερικανός γκαρντ θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με την διαιτησία του παιχνιδιού των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα.

«Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να έχει την αίσθηση ότι είναι προσωπικό» είχε γράψει χαρακτηριστικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ της 2ης και της 4ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague 2025-26.

4η αγωνιστική

Ο κ. Χοσεάν Κερεχέτα, Πρόεδρος της Μπασκόνια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για διάπραξη πράξεων που αντιπροσωπεύουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

3η αγωνιστική

Ο κ. Έτορε Μεσίνα, Προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

2η αγωνιστική

Ο κ. Σέιν Λάρκιν, παίκτης της Αναντολού Εφές, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ, βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Τζέριαν Γκραντ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, ​​βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.