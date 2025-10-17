Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, ψάχνει αγωνιστική βελτίωση και νίκες
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 17 Οκτωβρίου 2025, 12:22
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αρχής γενομένης από απόψε, μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο, έχοντας μπροστά της 6 εκτός έδρας αναμετρήσεις στις επόμενες 7 αγωνιστικές.

Το ότι η φετινή EuroLeague είναι η πιο μεγάλη, η πιο κουραστική και η πιο απαιτητική από όλες στην ιστορία είναι γεγονός. Πλέον άρχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται και οι πλέον αδαείς και ακόμα βρισκόμαστε μόλις στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός απόψε καλείται να σταθεί όρθιος στην Πόλη και να φύγει νικητής από το πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εφές. Την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ η οποία προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση και μια σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η Εφές απέδειξε επί του παρκέ ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο, ένα ρόστερ με μεγάλο βάθος και έναν προπονητή ο οποίος, πέραν της μεγάλης εμπειρίας του, δείχνει ότι δεν αποκλείεται να αποτελέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα προπονητική «πρόταση» τη φετινή σεζόν.

Όμως, ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει να διαχειριστεί μόνο την αποψινή αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του. Έχει να διαχειριστεί και το πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός την αμέσως επόμενη περίοδο. Οι «πράσινοι» μπαίνουν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μιας και συμπεριλαβανομένου του αποψινού παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει έξι εκτός έδρας αγώνες στις επόμενες επτά αγωνιστικές.

Από σήμερα (17/10) μέχρι και τις 13/11, λιγότερο δηλαδή από έναν μήνα, ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 7 παιχνίδια με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Πόλη, Μπολόνια, Μόντε Κάρλο, Βελιγράδι, Παρίσι και Μαδρίτη περιμένουν τον Παναθηναϊκό, ενώ ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι στο «Telekom Center Athens», στον μοναδικό εντός έδρας αγώνα του.

Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγει… αλώβητος από αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει από τη μία ο Εργκίν Αταμάν να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ρόστερ, αλλά και οι παίκτες να παρουσιάσουν ξεκάθαρη αγωνιστική βελτίωση στο παιχνίδι τους (και κυρίως στο αμυντικό κομμάτι), αλλά και κάποιοι από αυτούς να βγουν μπροστά, να κάνουν το step up και να δώσουν το δικαίωμα στον προπονητή τους να «ανοίξει» το ρόστερ και να βρει λύσεις από όλους.  

Οι 7 επόμενες αγωνιστικές στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Ημερομηνία      Αγώνας

17/10/2025       Εφές – Παναθηναϊκός

24/10/2025       Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

28/10/2025       Παναθηναϊκός – Μακάμπι

31/10/2025       Μονακό – Παναθηναϊκός

06/11/2025       Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

11/11/2025       Παρί – Παναθηναϊκός

13/11/2025       Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός



