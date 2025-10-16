Οι διαιτητές του Εφές - Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η ομάδα του "τριφυλλιού" δοκιμάζεται αύριο στην Πόλη, κόντρα στην Εφές με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Μετά την νίκη επί της Βιλερμπάν, που τον έφερε στο 3-1, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα μεγάλο διπλό κόντρα στην φορμαρισμένη ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.