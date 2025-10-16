Ομάδες

Οι διαιτητές του Εφές - Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 13:20
EUROLEAGUE

Η ομάδα του "τριφυλλιού" δοκιμάζεται αύριο στην Πόλη, κόντρα στην Εφές με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Μετά την νίκη επί της Βιλερμπάν, που τον έφερε στο 3-1, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα μεγάλο διπλό κόντρα στην φορμαρισμένη ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ. 

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνει την εν λόγω αναμέτρηση. Αυτοί θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

 



