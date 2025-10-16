Μακάμπι - Ολυμπιακός και Εφές - Παναθηναϊκός στο 2ο μέρος της «διαβολοβδομάδας» - Το πρόγραμμα
Η 5η αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει εκτός έδρας αναμετρήσεις για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR. Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).
Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3, προερχόμενη από βαριά ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, που θα απουσιάσουν για τέταρτο σερί ματς.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως την εξόρμηση της Μπαρτσελόνα στο Ντουμπάι.
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχωρεί σήμερα (4μ.μ.) για την Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο (17/10, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, στο πιο ξεχωριστό ματς της αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2