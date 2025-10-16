Μακάμπι - Ολυμπιακός και Εφές - Παναθηναϊκός στο 2ο μέρος της «διαβολοβδομάδας» - Το πρόγραμμα

Οnsports Τeam

Η 5η αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει εκτός έδρας αναμετρήσεις για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR. Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3, προερχόμενη από βαριά ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, που θα απουσιάσουν για τέταρτο σερί ματς.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως την εξόρμηση της Μπαρτσελόνα στο Ντουμπάι.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχωρεί σήμερα (4μ.μ.) για την Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο (17/10, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, στο πιο ξεχωριστό ματς της αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2