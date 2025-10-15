LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Η αναμέτρηση στο «Telekom Center Athens»

INTIME SPORTS

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν στη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ενδιάμεσο όμως οι «πράσινοι» έδωσαν το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν όπου δεν τα κατάφεραν στο ΣΕΦ και ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 90-86.

Τα όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελούν παρελθόν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, όμως, πρέπει να το αποδείξουν πάνω στο glass floor του «Telekom Center Athens» και να πάρουν την τρίτη τους νίκη στη Euroleague, παρουσιάζοντας και την απαιτούμενη βελτίωση.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί η Βιλερμπάν, που βρίσκεται στο 1-2 και έχει έρθει στην Αθήνα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.

