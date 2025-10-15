Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Η αναμέτρηση στο «Telekom Center Athens»
INTIME SPORTS
Onsports team 15 Οκτωβρίου 2025, 21:00
EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Η αναμέτρηση στο «Telekom Center Athens»

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν στη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ενδιάμεσο όμως οι «πράσινοι» έδωσαν το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν όπου δεν τα κατάφεραν στο ΣΕΦ και ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 90-86.

Τα όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελούν παρελθόν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, όμως, πρέπει να το αποδείξουν πάνω στο glass floor του «Telekom Center Athens» και να πάρουν την τρίτη τους νίκη στη Euroleague, παρουσιάζοντας και την απαιτούμενη βελτίωση.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί η Βιλερμπάν, που βρίσκεται στο 1-2 και έχει έρθει στην Αθήνα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup: Ήττα εντός έδρας για τον Πανιώνιο
15 λεπτά πριν EuroCup: Ήττα εντός έδρας για τον Πανιώνιο
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Τρίποντο Γκριγκόνις και αποθέωση! (Video)
36 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Τρίποντο Γκριγκόνις και αποθέωση! (Video)
AUTO MOTO
Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ
1 ώρα πριν Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ – Ζολνόκι 91-77: Με άνεση έκανε το «2 στα 2» κι έμεινε μόνη πρώτη!
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Ζολνόκι 91-77: Με άνεση έκανε το «2 στα 2» κι έμεινε μόνη πρώτη!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved