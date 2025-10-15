Euroleague, Ολυμπιακός: «Να έχουμε άμεση αντίδραση», σύμφωνα με τον Ντόρσεϊ

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιδράσει μετά την ήττα από την Εφές στο ΣΕΦ, όπως τόνισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής άσος παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της αποστολής των Πειραιωτών για την Σερβία και το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη (16/10) θα διεξαχθεί το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ μίλησε για:

Το ματς που ακολουθεί: «Στο μυαλό μου έχω το επόμενο παιχνίδι. Είναι καλό που έχουμε λιγότερες από 48 ώρες για να μην σκεφτούμε παραπάνω την ήττα και να αντιδράσουμε. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι, έχασαν κι αυτοί. Θα είναι πεινασμένοι και θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από το τελευταίο παιχνίδι. Είναι καλό να έχεις άμεση αντίδραση μετά από τέτοιες ήττες».

Την ξεκούραση: «Απλά κοιμάσαι και ξεκουράζεσαι όσο περισσότερο μπορείς. Το σώμα μου χτίστηκε γι’ αυτό. Είμαι συνηθισμένος, μου αρέσει κατά κάποιο τρόπο να έχω τον ρυθμό του αγώνα. Πρέπει να παλέψεις με την κούραση, είναι στην ζωή. Αυτό κάνουμε από παιδιά και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο πρόγραμμα».

Τα πολλά παιχνίδια: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν μου αρέσουν τα 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Η σεζόν θα έπρεπε να τελειώνει νωρίτερα. Τελειώνει η σεζόν αρχές Ιουνίου συνήθως, αλλά θα έπρεπε να τελειώνει νωρίτερα, γιατί το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ελπίζουμε να τελειώσει η σεζόν νωρίτερα φέτος για να ξεκουραστούμε».

Το τι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να νικήσει τη Μακάμπι: «Να κάνουμε δύο καλά ημίχρονα. Εγώ και οι συμπαίκτες μου θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Θα δούμε video και θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο παιχνίδι με την Μακάμπι. Στο δεύτερο μέρος έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι καλύτερα, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

Το πόσο γρήγορα μπορούν να αφήσουν πίσω τι έγινε στο παιχνίδι με την Εφές: «Πολύ γρήγορα. Για μένα πνευματικά είναι καλύτερα παίζεις ένα παιχνίδι αμέσως μετά για να εστιάσεις σε αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν ανησυχώ για το παιχνίδι που προηγήθηκε και τα λάθη. Πνευματικά είναι καλύτερο να έχεις ένα παιχνίδι τόσο γρήγορα».

Τον Κώστα Παπανικολάου: «Του εύχομαι να είναι υγιής. Είναι θρύλος για αυτή την ομάδα και είναι πολύ σημαντικός για την παρουσία μου στον Ολυμπιακό. Μόνο σεβασμός για τέτοιους ανθρώπους που θυσιάζουν το σώμα τους για την ομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο σεβασμός σε εκείνον».