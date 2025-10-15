Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Κέντρικ Ναν, η επιστροφή

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» πήρε μέρος και στη σημερινή προπόνηση της ομάδας, χωρίς να νιώσει ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αποψινή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν.

Το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο, από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια, ήταν αρκετό για να αφήσει τον Κέντρικ Ναν εκτός του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να τον αναγκάσει να χάσει ένα ακόμα ματς.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» πήρε μέρος χθες κανονικά και χωρίς ενοχλήσεις στην προπόνηση της ομάδας του και μετά το τέλος και του σημερινού χαλαρώματος δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του.

Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν έχει τον Κέντρικ Ναν στη διάθεσή του για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν απόψε στο «Telekom Center Athens».

Ο Ναν, που προέρχεται από το τεράστιο buzzer beater στη «Fernando Buesa Arena», στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, «μετράει» 20,3 πόντους μέσο όρο, 4 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 0,3 κλεψίματα, σε 29:45 λεπτά που πατάει παρκέ ανά παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δωδεκάδες της αναμέτρησης:

Παναθηναϊκός: Καλαϊτζάκης, Σόρτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Βιλερμπάν: Σέλιας, Αταμνά, Αζανσά, Μασά, Τζάκσον, Ντε Κολό, Ενγκουάμα, Λάιτι, Εντιαγέ, Ουότσον, Βοτιέ, Τραορέ.