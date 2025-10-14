Ομάδες

Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό και Φενέρ | Η βαθμολογία πριν το Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 23:43
EUROLEAGUE / Βιλερμπάν / Εφές Αναντόλου / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Δείτε τα αποτελέσματα της Τρίτης (14/10) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Δύο εκπλήξεις είχε η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο ξεκίνημα της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της φετινής σεζόν.

Η «βόμβα μεγατόνων» έπεσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Ντουμπάι διέλυσε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε με 93-69, έχοντας ως κορυφαίο τον Καμπενγκέλε με 24 πόντους

Θύμα έκπληξης έπεσε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με 78-82 στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Μπαρτσελόνα, η οποία συνέτριψε στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Το «σπίτι» τους, αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν ο Ερυθρός Αστέρας (88-79 την Ζαλγκίρις, που υπέστη την πρώτη της ήττα φέτος) και η Μπάγερν Μονάχου (64-53 την Αρμάνι Μιλάνο). 

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
  • Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93
  • Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79
  • Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
  • 21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ζαλγκίρις 3-1
  2. Μπαρτσελόνα 3-1
  3. Μονακό 2-1*
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*
  5. Ολυμπιακός 2-2
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*
  7. Βαλένθια 2-1*
  8. Παναθηναϊκός 2-1*
  9. Αναντολού Εφές 2-2
  10. Παρί 2-1
  11. Ντουμπάι 2-2
  12. Μπάγερν Μονάχου 2-2
  13. Παρτιζάν 2-1*
  14. Αρμάνι Μιλάνο 1-3
  15. Βιλερμπάν 1-2*
  16. Φενέρμπαχτσε 1-3
  17. Βίρτους Μπολόνια 1-2*
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  19. Μπασκόνια 0-3*

*Έχουν αγώνα λιγότερο



