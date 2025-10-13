Κοκόσκοφ: «Ο Ολυμπιακός πήρε ώθηση από το ντέρμπι»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός της Εφές μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό και τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Η Εφές προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ στάθηκε στην ψυχολογία των «ερυθρόλευκων» μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο προπονητής της Αναντολού Εφές είπε:

«Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους γκαρντ του Ολυμπιακού είναι τραυματίες, η νίκη τους στο ελληνικό ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού τους έδωσε ώθηση κι αυτοπεποίθηση.

Είναι ένας δύσκολος εκτός έδρας αγώνας. Πρέπει να παίξουμε αυτόν τον αγώνα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας. Για να κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας για 40 λεπτά.

Πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα που μας έλειψε στα δύο τελευταία παιχνίδια».