Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κέντρικ Ναν θα πει κορυφή: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού
Onsports Team 11 Οκτωβρίου 2025, 17:11
EUROLEAGUE

Κέντρικ Ναν θα πει κορυφή: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού

Η EuroLeague επέλεξε τις 10 καλύτερες φάσεις της 3ης αγωνιστικής, με το σουτ του Κέντρικ Ναν που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι νούμερο ένα.

Η… καλαθάρα του Κέντρικ Ναν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, έδωσε τη νίκη στους «πράσινους». Ο Αμερικανός με εκπληκτική εμφάνιση και «κερασάκι στην τούρτα» το δίποντο νίκης, άφησε για ακόμη μια φορά την Ευρώπη άφωνη.

Η EuroLeague μάλιστα, στις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής που επέλεξε, έβαλε στην κορυφή το καλάθι του Ναν. Μια ακόμη επιβράβευση για τον καλύτερο παίκτη της διοργάνωσης.

Δείτε το video:



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
42 λεπτά πριν Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
2 ώρες πριν Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
BASKET LEAGUE
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
2 ώρες πριν Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved