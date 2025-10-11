Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα φανέλα στον αγώνα με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague
Οnsports team 11 Οκτωβρίου 2025, 15:17
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα φανέλα στον αγώνα με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague

Την ευκαιρία να προμηθευτούν τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού», στον αγώνα της Τετάρτης (15/10) με τη Βιλαρμπάν για τη Euroleague.

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της! Οι φίλοι των «πρασίνων» θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τη δική τους νέα εμφάνιση.

Στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα, η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού θα είναι διαθέσιμης σε όλα τα PAOSHOP spots στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ολοκαίνουργια εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι διαθέσιμη και μπορείς να την κάνεις δική σου, αυτή την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τη LDLC ASVEL Villeurbanne (21:15). Απόκτησέ τη πρώτος! Μην χάσεις την ευκαιρία! Διαθέσιμες σε όλα τα PAOSHOP spots του Telekom Center Athens».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
11 λεπτά πριν Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
EUROLEAGUE
Κέντρικ Ναν θα πει κορυφή: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού
27 λεπτά πριν Κέντρικ Ναν θα πει κορυφή: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «γκρέμισε» τη Νίκη Βόλου, στην κορυφή ο Ηρακλής
1 ώρα πριν Super League 2: Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «γκρέμισε» τη Νίκη Βόλου, στην κορυφή ο Ηρακλής
BASKET LEAGUE
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόνο τους διαιτητές του Άρης – Κολοσσός!
2 ώρες πριν Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόνο τους διαιτητές του Άρης – Κολοσσός!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved