Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα φανέλα στον αγώνα με τη Βιλερμπάν για τη Euroleague
Την ευκαιρία να προμηθευτούν τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού», στον αγώνα της Τετάρτης (15/10) με τη Βιλαρμπάν για τη Euroleague.
Η αναμονή φτάνει στο τέλος της! Οι φίλοι των «πρασίνων» θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τη δική τους νέα εμφάνιση.
Στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα, η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού θα είναι διαθέσιμης σε όλα τα PAOSHOP spots στο γήπεδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ολοκαίνουργια εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι διαθέσιμη και μπορείς να την κάνεις δική σου, αυτή την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τη LDLC ASVEL Villeurbanne (21:15). Απόκτησέ τη πρώτος! Μην χάσεις την ευκαιρία! Διαθέσιμες σε όλα τα PAOSHOP spots του Telekom Center Athens».