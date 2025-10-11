Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
Onsports Team 11 Οκτωβρίου 2025, 17:27
BASKET LEAGUE

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ… βήμα-βήμα και με την ηρεμία της ορίζει τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής στην GBL – Άγνωστο το ποιοι θα επιλεγούν για το ντέρμπι.

Η 2η αγωνιστική της GBL περιλαμβάνει το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τη διαιτησία να δίνει κι αυτή εξετάσεις. Ειδικά με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα στο επίπεδο αυτό.

Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ έκαναν γνωστούς τους διαιτητές για το Άρης-Κολοσσός. Το μοτίβο δεν άλλαξε και για τα επόμενα ματς. Περίπου τρεις ώρες πριν τα παιχνίδια Προμηθέας – Μαρούσι και ΠΑΟΚ – Ηρακλής, έγιναν γνωστοί οι ρέφερι των αναμετρήσεων.

Φυσικά, κανένα νέο για τους τρεις που θα σφυρίξουν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Η… αγωνία συνεχίζεται, όπως και το κρυφτούλι της ΚΕΔ στο συγκεκριμένο θέμα.

564310816_3122772777879218_4453207081981700980_n.jpg



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
42 λεπτά πριν Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
2 ώρες πριν Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
BASKET LEAGUE
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
2 ώρες πριν Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved