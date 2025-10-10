EuroLeague Βαθμολογία: Μόνη αήττητη η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας την έκπληξη
Η ομάδα του Κάουνας επικράτησε στο Μόναχο της Μπάγερν, με τους Σέρβους να φεύγουν με «διπλό» από την έδρα της Φενέρμπαχτσε – Νίκη για την Μπαρτσελόνα - Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τις ελληνικές ομάδες να επικρατούν και να είναι αμφότερες στο 2-1. Πέρα από Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, τη νίκη της αγωνιστικής πήρε ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ η Ζαλγκίρις έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα.
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ερυθρός Αστέρας πήρε την πρώτη του νίκη, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Οι Σέρβοι επικράτησαν 86-81 της Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε δεύτερο σερί ματς.
Στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα σε θεαματικό παιχνίδι πήρε τη νίκη επί της Βαλένθια, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα. Οι Καταλανοί επικράτησαν 108-102.
Έτσι η μόνη αήττητη ομάδα στη διοργάνωση μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι εκπληκτικοί Λιθουανοί μετά τις νίκες με Μονακό και Φενέρμπαχτσε, έκαναν… περίπατο στο Μόναχο με 98-70 επί της Μπάγερν.
EUROLEAGUE – 3η Αγωνιστική
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82
Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87
Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72
Ολυμπιακός–Ντουμπάι 86-67
Φενερμπαχτσέ–Ερυθρός Αστέρας 81-86
Μπαρτσελόνα–Βαλένθια 108-102
Μπάγερν Μονάχου–Ζαλγκίρις Κάουνας 70-98
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ζαλγκίρις Κάουνας 3-0
Μονακό 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ολυμπιακός 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
Βαλένθια 2-1
Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
Παρί 2-1
Μπαρτσελόνα 2-1
Παρτιζάν 2-1
Φενερμπαχτσέ 1-2
Αρμάνι Μιλάνο 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
Αναντολού Εφές 1-2
Βιλερμπάν 1-2
Ερυθρός Αστέρας 1-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Μπάγερν Μονάχου 1-2
Ντουμπάι 1-2
Μπασκόνια 0-3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα
20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν
21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μονακό
21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν
21:45 Παρί – Μπασκόνια