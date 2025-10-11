Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, τεράστια νίκη η Ουκρανία

Onsports Team

Οι «τρικολόρ» απέχουν μια νίκη απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ κοντά και η Ελβετία – Η Ουκρανία νίκησε 5-3 στην Ισλανδία – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Το 3Χ3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, έκαναν Γαλλία (3-0 το Αζερμπαϊτζάν) και Ελβετία (2-0 τη Σουηδία). Οι δύο ομάδες απέχουν πλέον μία νίκη απ’ το να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Το ματς της βραδιάς, όμως, έγινε στο Ρέικιαβικ. Εκεί η Ουκρανία επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-3 της Ισλανδίας, η οποία είχε βασικό τον Ίνγκασον. Έτσι η ομάδα του Ρεμπρόφ ανέβηκε στη 2η θέση και στη ζώνη των playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0

(18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

(12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Σουηδία - Ελβετία 0-2

(65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία - Ελβετία 21:45

Σουηδία - Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία - Δανία 0-6

(14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

(64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία - Λευκορωσία 21:45

Δανία - Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5

(35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι, 45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

(45'+2' Εμπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Γαλλία 21:45

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία - Τουρκία 21:45

Ισπανία - Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία - Γεωργία 21:45

Ισπανία - Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία - Αρμενία 19:00

Πορτογαλία - Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία - Αρμενία 21:45

Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1

(48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)

Μάλτα - Ολλανδία 0-4

(15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία - Φινλανδία 19:00

Λιθουανία - Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0

(7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)

Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00

Ρουμανία - Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία - Ισραήλ 19:00

Εσθονία - Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία - Μολδαβία 19:00

Ιταλία - Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0

(26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)

Βέλγιο - Σκόπια 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Σκόπια - Καζακστάν 21:45

Ουαλία - Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία - Ανδόρα 16:00

Σερβία - Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα - Σερβία 21:45

Λετονία - Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0

(16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00

Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο