Ολυμπιακός: Εκτός ο Φουρνιέ με Ντουμπάι, αγώνα δρόμου για Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 13:41
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός ο Φουρνιέ με Ντουμπάι, αγώνα δρόμου για Παναθηναϊκό

Ο Εβάν Φουρνιέ δε θα δώσει το παρών στην αποψινή αναμέτρηση με την Ντουμπάι, έχοντας παράλληλα λίγες πιθανότητες για τον αγώνα της Κυριακής, ενώ απόντες απόψε θα είναι και οι Ουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ. 

Με πολλά προβλήματα θα παραταχθεί απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Εβάν Φουρνιέ, Κίναν Έβανς, Τόμας Ουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των "ερυθρόλευκων" ο Γάλλος παίκτης δεν έχει ακόμα καταφέρει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική με αποτέλεσμα να μην έχει προπονηθεί και να μην δώσει το παρών στον αποψινό αγώνα του ΣΕΦ.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Ολυμπιακού έχει πέσει πάνω από τον Φουρνιέ προκειμένου να μπορέσει να τον βοηθήσει ώστε να δώσει το παρών στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κόντρα στον Παναθηναϊκό. 

Αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ανάλογα με το πως θα έχει κυλήσει η αποθεραπεία του παίκτη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. 



