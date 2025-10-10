Ομάδες

Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 11:49
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες

Την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Euroleague δίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική.

Έπειτα από την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, όπου ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη με τη Μπασκόνια και μία ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για την πρώτη του εντός έδρας «υποχρέωση» στη διοργάνωση.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Ντουμπάι BC, η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ (1-1). Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους για να «πονοκεφαλιάζει», ελέω των απουσιών.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς αλλά και του Μουσταφά Φαλ, ενώ αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντόντα Χολ.

Από την άλλη, με προβλήματα θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Ντουμπάι BC, αφού εκτός έχουν τεθεί οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

  • Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
  • Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82
  • Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87
  • Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

  • 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
  2. Βαλένθια 2-0
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
  4. Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
  5. Παρτιζάν 2-1
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
  7. Μονακό 2-1
  8. Παρί 2-1
  9. Φενερμπαχτσέ 1-1
  10. Ολυμπιακός 1-1
  11. Μπάγερν Μονάχου 1-1
  12. Μπαρτσελόνα 1-1
  13. Ντουμπάι 1-1
  14. Αναντολού Εφές 1-2
  15. Βίρτους Μπολόνια 1-2
  16. Αρμάνι Μιλάνο 1-2
  17. Βιλερμπάν 1-2
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
  19. Μπασκόνια 0-3
  20. Ερυθρός Αστέρας 0-2


