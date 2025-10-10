Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες

Οnsports Τeam

Την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Euroleague δίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική.

Έπειτα από την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, όπου ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη με τη Μπασκόνια και μία ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για την πρώτη του εντός έδρας «υποχρέωση» στη διοργάνωση.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Ντουμπάι BC, η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ (1-1). Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους για να «πονοκεφαλιάζει», ελέω των απουσιών.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς αλλά και του Μουσταφά Φαλ, ενώ αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντόντα Χολ.

Από την άλλη, με προβλήματα θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Ντουμπάι BC, αφού εκτός έχουν τεθεί οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82

Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87

Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία