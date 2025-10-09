Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 17:32
EUROLEAGUE

Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του

Το «Happy birthday» τραγούδησαν οι «πράσινοι» στον Αμερικανό που έχει τα γενέθλιά του, λίγες ώρες πριν το ματς με την Μπασκόνια στη «Μπουέσα Αρένα».

Τα γενέθλιά του γιορτάζει ο Τζέριαν Γκραντ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι μαζί με την… αθλητική του οικογένεια στη Βιτόρια, καθώς απόψε θα διεξαχθεί το ματς με την Μπασκόνια στη «Μπουέσα Αρένα».

Αυτό δεν πτόησε τους «πράσινους» στο να ευχηθούν στην… ήρεμη δύναμη της ομάδας. Έτσι κατά τη διάρκεια του φαγητού, όπως ήταν μαζεμένη όλη η ομάδα, εμφανίστηκε η τούρτα έκπληξη στον Γκραντ.

Άρχισαν να του τραγουδούν το «Happy Birthday» με τον Αμερικανό να το διασκεδάζει. Έσβησε το κεράκι και ευχαρίστησε τους πάντες. Μάλιστα του έκαναν και πλάκα ζητώντας να κάνει ομιλία, κάτι που απέφυγε. Άλλωστε είναι απ’ τους πιο λιγομίλητους και αγαπητούς στο γκρουπ.



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
16 λεπτά πριν Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved