Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

Γιάννης Κουβόπουλος

Οι δηλώσεις του διεθνούς άσου του Παναθηναϊκού AKTOR σε Μέσο της Ισπανίας, με αφορμή την επιστροφή του στη Βιτόρια και τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Αποστολή στη Βιτόρια: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος άφησε την Μπασκόνια για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Το βράδυ της Πέμπτης (9/10) θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Για τους Βάσκους είναι απ’ τα κεντρικά πρόσωπα του αγώνα της EuroLeague.

Ο «Ρόγκα» παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα «noticiasdealava», μιλώντας για τις αναμνήσεις του απ’ τη Βιτόρια, αλλά και τη νέα σελίδα της καριέρας του με σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Αναλυτικά:

- Πώς είναι η προσαρμογή σου στον Παναθηναϊκό;

«Μέχρι τώρα όλα πηγαίνουν καλά. Επέστρεψα στην πατρίδα μου και αγωνίζομαι για έναν σύλλογο που έχει στόχο να κερδίσει τίτλους. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η ομάδα πολύ ταλαντούχα και βαθιά. Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία να δουλέψω με τον Εργκίν Αταμάν, έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και νικητή. Προσπαθώ να προσαρμοστώ και να βελτιώνομαι σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση».

- Πώς βίωσες το καλοκαίρι και την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Λατρεύω την Μπασκόνια. Μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Ευρωλίγκα και έχω απίστευτες αναμνήσεις από τη Βιτόρια. Ήταν δύσκολη η απόφαση, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή και η πρόταση πολύ σοβαρή για να την αρνηθώ».

- Πιστεύεις ότι οι οπαδοί της Μπασκόνια θα κατανοήσουν την επιλογή σου;

«Νομίζω πως ναι. Μερικές φορές στη ζωή πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Αν ήταν στη θέση μου, θα έκαναν το ίδιο. Τους αγαπώ, με αγαπούν και είμαι ευγνώμων για όλες τις αναμνήσεις».

- Τι σου προσέφεραν οι δύο σεζόν στη Μπασκόνια;

«Έμαθα την αξία του “Baskonia Character”, να παίζω με καρδιά και προσπάθεια σε κάθε κατοχή. Η υπομονή, η δουλειά και η συνέπεια με βοήθησαν να εξελιχθώ από χαμηλή θέση στο rotation σε χρήσιμο παίκτη με σημαντικό ρόλο».

- Ανυπομονείς για την επιστροφή σου στη Buesa Arena;

«Φυσικά. Θέλω να ξαναδώ τους οπαδούς, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες μου. Θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, αλλά εύχομαι στην Μπασκόνια τα καλύτερα και καλή συνέχεια στον νέο προπονητή και το τεχνικό επιτελείο».

- Τι είδους παιχνίδι περιμένεις και τι θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός για να νικήσει;

«Θα πρέπει να τρέξουμε πολύ και να ακολουθήσουμε τον ρυθμό της Μπασκόνια. Είναι ομάδα που σκοράρει καλά και τρέχει το γήπεδο. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και έξυπνοι, μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να επιστρέψουμε στην Αθήνα με νίκη».

- Ανησυχείς για τα περιορισμένα λεπτά σε μια ομάδα με πολλούς αστέρες;

«Όχι. Ήξερα από πριν πού έρχομαι. Όποτε έχω την ευκαιρία, θα προσπαθήσω όπως πάντα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και η ομάδα έχει υψηλό επίπεδο, οπότε ο ανταγωνισμός είναι φυσιολογικός».

- Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Εργκίν Αταμάν;

«Ο προπονητής περιμένει από εσένα να δίνεις το 100% κάθε λεπτό. Το σύστημά του είναι απλό, απαιτεί συνέπεια και προσπάθεια. Μου αρέσει γιατί με παρακινεί να δίνω τα πάντα κάθε μέρα».

- Πώς ήταν η σχέση σου με τον Πάμπλο Λάσο στην προηγούμενη σεζόν;

«Φανταστική. Μου έμαθε πολλά και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα. Τον εκτιμώ πολύ και του χρωστάω πολλά, ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος».

- Θα μπορούσε η περσινή σεζόν να είναι καλύτερη;

«Ναι. Χάσαμε αρκετά σφιχτά παιχνίδια, μερικά στο buzzer. Οι μικρές λεπτομέρειες έκριναν πολλά και συνολικά θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».

- Ένιωσες την αγάπη των οπαδών της Μπασκόνια;

«Ναι, ήταν αγάπη και αμοιβαίος σεβασμός. Είχαν εκτιμήσει ότι έδινα πάντα το 100% και αντιπροσώπευα το “Baskonia Character”. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξή τους, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές».