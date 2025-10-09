Ομάδες

EuroLeague: Στο χειρουργείο ο Μπρούνο Καμπόκλο
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 07:44
EUROLEAGUE

EuroLeague: Στο χειρουργείο ο Μπρούνο Καμπόκλο

Σημαντικό πρόβλημα για την Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς ο Βραζιλιάνος ψηλός θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει για πολλούς μήνες τον βασικό ψηλό της, Μπρούνο Καμπόκλο. Ο Βραζιλιάνος σέντερ, κατά τη διάρκεια προπόνησης της Χάποελ, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Euroleague την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Μπαρτσελόνα, υποχρεώθηκε ν΄ αποχωρήσει από το γήπεδο μετά από λίγα λεπτά λόγω έντονου πόνου στη μέση.

Η απόφαση είναι τελικά να υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Βραζιλιάνος είχε αντιμετωπίσει και την περασμένη σεζόν έναν μεγάλο τραυματισμό στη μέση, εξαιτίας του οποίου αγωνίστηκε μόλις σε 18 αναμετρήσεις στο Eurocup, μετρώντας 7,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

 



