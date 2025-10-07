Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ντουμπάι: Πρόβλημα με Μούσα πριν από τον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 07 Οκτωβρίου 2025, 09:52
EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Πρόβλημα με Μούσα πριν από τον Ολυμπιακό

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της ομάδας του Ντουμπάι, καθώς το πρόβλημα του Ντζάναν Μούσα στο γόνατο μπορεί να τον αφήσει εκτός της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το βράδυ. 

Σε κατάσταση... συναγερμού βρίσκονται στην ομάδα της Ντουμπάι, γιατί ένας τραυματισμός του Μούσα στο γόνατο καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του έμπειρου παίκτη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. 

Ο Βόσνιος άσος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κι αποχώρησε από την αναμέτρηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κόντρα στην Σπλιτ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/10/), στις 21:15. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα
14 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι
48 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ
58 λεπτά πριν Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης κάνει τη δουλειά του και η ομάδα τη δική της
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ο Κόντης κάνει τη δουλειά του και η ομάδα τη δική της
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

HOTEΛ ΕΛVIRA, πρεμιέρα: Ο γόης του τουρισμού Λεβεντογιάννης και τα αμήχανα σχόλια στο Χ για τη σειρά