Ντουμπάι: Πρόβλημα με Μούσα πριν από τον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της ομάδας του Ντουμπάι, καθώς το πρόβλημα του Ντζάναν Μούσα στο γόνατο μπορεί να τον αφήσει εκτός της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το βράδυ.

Σε κατάσταση... συναγερμού βρίσκονται στην ομάδα της Ντουμπάι, γιατί ένας τραυματισμός του Μούσα στο γόνατο καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του έμπειρου παίκτη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Βόσνιος άσος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κι αποχώρησε από την αναμέτρηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κόντρα στην Σπλιτ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/10/), στις 21:15.