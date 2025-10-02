Ομάδες

«Δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτεγιούνας»
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 15:15
EUROLEAGUE

«Δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτεγιούνας»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ντονάτας Μοτεγιούνας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία και τον Ερυθρό Αστέρα. 

Όπως όλα δείχνουν ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε τον αντικαταστάτη του Χασιέλ Ριβέρο ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ντονάτας Μοτεγιούνας ο οποίος, όπως αναφέρει το «basketnews», θα συνεχίσει τη σεζόν στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. 

Ο Μοτεγιούνας θα παραχωρηθεί δανεικός από τη Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα, αφού δεν φαίνεται να είναι και στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη.

Το συμβόλαιο του Λιθουανού σέντερ είναι για τους επόμενους 3 μήνες, με οψιόν ανανέωσης μέχρι το τέλος της σεζόν.



