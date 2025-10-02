Ομάδες

Ντουμπάι: Σοκ με Αβράμοβιτς, εκτός για δύο μήνες λόγω ιατρικού λάθους
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 09:26
EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Σοκ με Αβράμοβιτς, εκτός για δύο μήνες λόγω ιατρικού λάθους

Σοκαριστική είδηση που θέλει να τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες λόγω λάθους του φυσιοθεραπευτή του. 

"Παγωμένοι" είναι άπαντες στην Ντουμπάι, καθώς μετά το πολύ θετικό ξεκίνημα τη EuroLeague ήρθαν τα δυσάρεστα από την πλευρά του Αλέκσα Αβράμοβιτς για να τους... προσγειώσουν ανώμαλα. 

 Όπως αναφέρει το «podcast Udvajanje», ο τραυματισμός του Σέρβου άσου στο γόνατο οφείλεται σε λάθος του φυσικοθεραπευτή του.

«Τον Αλέκσα τον περιμένει αποχή από οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τον τραυμάτισε ο φυσιοθεραπευτής του, κάτι που είναι αρκετά παράδοξη κατάσταση. Είχε έναν τραυματισμό στη φτέρνα, αλλά αυτό είναι μια φρέσκια κάκωση από πριν λίγες μέρες.

Όπως έμαθα, ο φυσιοθεραπευτής του, κατά τη διάρκεια διατάσεων, μάλλον τράβηξε υπερβολικά το πόδι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά… τον περιμένει δίμηνη αποχή. Από όσο γνωρίζω, πρόκειται για τους συνδέσμους του γόνατος», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.



