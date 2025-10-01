Ομάδες

EuroLeague: Πρώτη έκπληξη της σεζόν, η Ζαλγκίρις νίκησε στην έδρα της Μονακό
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 23:19
EUROLEAGUE

Οι Λιθουανοί επικράτησαν 89-84 στο Μόντε Κάρλο για την πρεμιέρα της διοργάνωσης – Νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Παρί, η Βαλένθια «λύγισε» την Βιλερμπάν.

Η έκπληξη της πρεμιέρας στην EuroLeague, έγινε στο Μόντε Κάρλο. Εκεί η Μονακό υποδέχτηκε τη Ζαλγκίρις και η ομάδα του Κάουνας με εξαιρετική εμφάνιση και προβάδισμα σχεδόν σε όλο το ματς, επικράτησε 89-84. Αναγκάζοντας την ομάδα του Σπανούλη να αρχίσει με το… αριστερό τη σεζόν.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι δύο πρώην του Ολυμπιακού. Ο Ράιτ είχε 21 πόντους, ενώ ο Ουίλιαμς-Γκος 14. Για τους Ηττημένους ο Τζέιμς με 24, ο Τάις με 17 και ο Μίροτιτς με 16 «πάλεψαν».

Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε άρχισε εξαιρετικά απέναντι στην Παρί, επικρατώντας 96-77. Ο Χολ με 22 πόντους και ο Χόρτον-Τάκερ με 20 ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Γιασικεβίτσιους. Για τους Γάλλους ο Χιφι με 23 ήταν ο καλύτερος.

Στη Λιόν η Βαλένθια πήρε τη νίκη σε ματς ντέρμπι με τη Βιλερμπάν και επέστρεψε στη διοργάνωση με «διπλό». Το τελικό σκορ ήταν 80-77 για τους Ισπανούς. Τόμπσον με 15 και Κοστέλο με 13 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Για τους Γάλλους ο Ντε Κολό είχε 17.

EUROLEAGUE – 1η αγωνιστική

Χάποελ Τ.Α. – Μπαρτσελόνα 103-87

Ντουμπάι – Παρτιζάν 89-76

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τ.Α. 85-78

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν Μονάχου 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας 84-89

Φενέρμπαχτσε – Παρί 96-77

Βιλερμπάν – Βαλένθια 77-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενέρμπαχτσε 1-0
Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
Ντουμπάι BC 1-0
Αρμάνι Μιλάνο 1-0
Παναθηναϊκός AKTOR 1-0
Αναντολού Εφές 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Βίρτους Μπολόνια 1-0
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0
Βαλένθια 1-0
Βιλερμπάν 0-1
Μονακό 0-1
Μπασκόνια 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Μπάγερν Μονάχου 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Παρτίζαν 0-1
Μπαρτσελόνα 0-1
Παρί 0-1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

21:30 Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

20:00 Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό – Ντουμπάι

20:30 Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν – Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί

 



