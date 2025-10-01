Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Γύρισε εισιτήρια η Μπαρτσελόνα, διαθέσιμα για τους φιλάθλους του Τριφυλλιού
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 19:55
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Γύρισε εισιτήρια η Μπαρτσελόνα, διαθέσιμα για τους φιλάθλους του Τριφυλλιού

Η Μπαρτσελόνα δεν θα έχει φιλάθλους στο «T-Center» και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα λίγων εισιτηρίων στο τμήμα 401.   

Πριν καν ξεκινήσει η σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει sold out στην αναμέτρηση  με την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ήταν μάλιστα το δεύτερο sold out μετά από αυτό που είχε προηγηθεί μέσα σε λίγες ώρες για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, την Τετάρτη  (1/10) βγήκαν προς διάθεση των φίλων του Τριφυλλιού κάποια εισιτήρια ακόμα, καθώς η Μπαρτσελόνα δεν θα έχει τελικά κόσμο στην Αθήνα.  

Αναλυτικά η ενημέρωση των «πράσινων»:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς ενημερώνει, πως για την sold out αναμέτρηση με την FC Barcelona την Παρασκευή (03/10, 21:15), για την 2η αγωνιστική της regular season της EuroLeague, γίνεται εκτάκτως διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.

Ειδικότερα, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της FC Barcelona στο Telekom Center Athens, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο Τμήμα 401.

Το «σπίτι» μας ακόμα πιο… πράσινο!".



