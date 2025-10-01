Ομάδες

Champions League: Περίπατο η Νιούκαστλ, το 2Χ2 η Καραμπάγκ
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 21:46
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Περίπατο η Νιούκαστλ, το 2Χ2 η Καραμπάγκ

Οι Άγγλοι επικράτησαν της Σιντ Ζιλουάζ με 4-0 στο Βέλγιο, ενώ οι Αζέροι πήραν δεύτερη νίκη με το 2-0 επί της Κοπεγχάγης.

Δύο αναμετρήσεις περιελάμβανε το απογευματινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ήταν σαφώς το εύκολο πέρασμα της Νιούκαστλ απ’ το Βέλγιο.

Στην έδρα της Ουνιόν Σιντ Ζιλουάζ, οι «καρακάξες» επικράτησαν άνετα με 4-0. Παίρνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση. Ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ στο 17’, με τον Γκόρντον με πέναλτι στο 43’ να διπλασιάζει τα τέρματα. Ο ίδιος παίκτης με τον ίδιο τρόπο στο 64’ έκανε το 0-3, για να διαμορφώσει το τελικό 0-4 ο Μπαρνς στο 81’.

Στο Μπακού η Καραμπάγκ πήρε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς. «Θύμα» της αυτή τη φορά η Κοπεγχάγη και τελικό σκορ το 2-0. Ο Ζουμπίρ στο 28’ και ο Αντάι στο 84΄διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.

Για τους Δανούς ο Χατζηδιάκος ήταν βασικός, όμως αντικαταστάθηκε στο 69' της αναμέτρησης ο Έλληνας αμυντικός.

 



