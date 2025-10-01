Ομάδες

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική του Champions League
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 21:57
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν, έπειτα από 4,5 χρόνια στο «Emirates», εκεί όπου μετρούν τρεις νίκες στις ισάριθμες τελευταίες επισκέψεις τους.

Η Άρσεναλ θα επιδιώξει να κάνει το «2 στα 2» στον ενιαίο όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός θα ψάξει άλλη μια υπέρβαση στο Λονδίνο. Ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα τόνισε ότι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν χωρίς φόβο και με πάθος, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήταν επικίνδυνο για την ομάδα του να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που έχει συνηθίσει.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από δραματικές νίκες με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων στα πρωταθλήματα τους, ενώ την μεταξύ τους αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Το Άρσεναλ - Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport2HD και το MEGA.

