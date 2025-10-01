Ομάδες

«Πρώτη μέρα στο σχολείο» - Το video του Κέντρικ Ναν για την πρεμιέρα της EuroLeague
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 16:49
EUROLEAGUE

«Πρώτη μέρα στο σχολείο» - Το video του Κέντρικ Ναν για την πρεμιέρα της EuroLeague

Ο Αμερικανός που έκανε εμφάνιση MVP με την Μπάγερν Μονάχου, ετοίμασε ένα video από το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Πέτυχε 21 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ. Χάρισε στιγμές… μαγείας στο glass floor του Telekom Center Athens. Ο Κέντρικ Ναν απέδειξε με το «καλημέρα» στη EuroLeague πως είναι και πάλι σε mode MVP.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, στον επίσημο λογαριασμό του στα social media πόσταρε ένα video από την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από τη στιγμή που μπαίνει στα αποδυτήρια, μέχρι στιγμιότυπα από το ματς. Με τον ίδιο να λέει την ατάκα «σα να είναι πρώτη μέρα στο σχολείο».

Δείτε το video:

 


