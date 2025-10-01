Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό»

Οnsports Τeam

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπάγερν, ξεκαθάρισε πως ότι είδε το… περίμενε και έδωσε το σύνθημα για το «δύο στα δύο» .

Αμέσως μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν, ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια του "τριφυλλιού" απευθυνόμενους στους παίκτες της ομάδας του ξεκαθάρισε πως οι "πράσινοι" δεν είναι ακόμα έτοιμοι και πως είναι φυσιολογικό ενώ τους κράτησε σε... εγρήγρση εν όψει Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η ομιλία του Εργκίν Αταμάν:

«Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή όλοι μαζί κάναμε 3 προπονήσεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό που παίξαμε πολύ καλό ομαδικό μπάσκετ για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Την Παρασκευή έχουμε τον δεύτερο αγώνα, απέναντι σε καλύτερη ομάδα, την Μπαρτσελόνα, οπότε θα προετοιμαστούμε για αυτό. Πάμε»!