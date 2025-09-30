Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!
EUROKINISSI
Onsports Team 30 Σεπτεμβρίου 2025, 23:37
EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανική πρεμιέρα στη Euroleague, καθώς έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια, κερδίζοντας 102-96 την Μπασκόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά κι έδειξαν ότι μπορούσαν να νικήσουν πιο εύκολα, ωστόσο στο τέλος αγχώθηκαν και χρειάστηκε να δείξουν χαρακτήρα για να πάρουν το διπλό.

Ο Σάσα Βαζέκοφ κι ο Τόμας Ουόκαπ έβαλαν τα «μεγάλα» σουτ που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, για να μπει με το… δεξί στη Euroleague. Ο Βούλγαρος φόρογουρντ ευστόχησε σε τρίποντο για να φέρει στο +4 (95-91 στο 39’) την ομάδα του Πειραια, η οποία είδε λίγο αργότερα και τον νατουραλιζε γκαρντ να βρίσκει στόχο έξω από τα 6μ75, για το 94-99, 40’’ πριν το φινάλε.

Ο Τάισον Ουόρντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague σημείωσε 11 πόντους, τους 9 στη 2η περίοδο, όταν οι Βάσκοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Κοβάλσκι (Πολωνία)
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15, Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup
1 ώρα πριν Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο
2 ώρες πριν Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο
EUROLEAGUE
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!
2 ώρες πριν Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν "καθάρισαν" στην πρεμιέρα
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν "καθάρισαν" στην πρεμιέρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved