Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν "καθάρισαν" στην πρεμιέρα

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του και με το παραπάνω στην πρεμιέρα της EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν με 87-79, με τον Ναν να έχει 21 πόντους και 10 ασίστ, κάνοντας double-double και τον Γιούρτσεβεν να είναι εξαιρετικός με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χωρίς να πιεστεί σε κανένα σημείο του αγώνα επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 87-79.

Η αδημονία και ανυπομονησία του κόσμου για την νέα ομάδα ήταν τεράστια και ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του δεν χάλασαν χατίρι... στους οπαδούς τους. Οι "πράσινοι" πάτησαν γκάζι από το ξεκίνημα και από τη στιγμή που αποφάσισαν να παίξουν και λίγη... άμυνα "καθάρισαν" την αναμέτρηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν ο οποίος με το "καλησπέρα" είχε... κέφια τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, όντας πρώτος σκόρερ του αγώνα. Όμως οι πόντοι του Ναν περνάνε σε δεύτερη μοίρα, μιας και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι 10 ασίστ που μοίρασε και η χημεία που δείχνει να έχει με τον Ρισόν Χολμς.

Ο Ναν μπορεί να ήταν πρώτος σκόρερ, παίκτης "κλειδί" όμως ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση τελειώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων Ράταν Μέις και Μάικ είχαν από 16 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή της αναμέτρησης φάνηκε ξεκάθαρα το πλούσιο και αστείρευτο επιθετικό του ταλέντο. Οι “πράσινοι” προσπάθησαν από την επίθεση τους να βάλουν τις βάσεις για την νίκη αλλά αυτό δε θα μπορούσε να λειτουργήσει από τη στιγμή που οι παίκτες του Αταμάν δεν είχαν το μυαλό τους στην άμυνα. Οι Γερμανοί πήραν το προβάδισμα με 4-8, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τρίποντη “βόμβα” και φάουλ έκανε το 8-8 ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση. Ο Κέντρικ Ναν ήταν σε πολύ καλό βράδυ δημιουργικά, εκμεταλλευόμενος συνέχεια τον Ρισόν Χολμς που ξεκίνησε πολύ θετικά το ματς. Ο Αμερικανός έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 15-14, φτάνοντας τους 7 πόντους αλλά ο Ναν ήταν όλα τα λεφτά. Ο παίκτης του “τριφυλλιού”, “διάβαζε” τα πάντα στην άμυνα της Μπάγερν με 8 πόντους και 4 ασίστ ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου τη στιγμή που οι Γερμανοί έβλεπαν τον Μάικ και τον Γκέιμπριελ να κάνουν τη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Ξεκίνησαν να παίρνουν μπροστά οι "πράσινοι"

Το 21-20 της πρώτης περιόδου έδειχνε ξεκάθαρα τι έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκηνικό να μην αλλάζει στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα του μέσα στη ρακέτα με τους Γερμανούς να το εκμεταλλεύονται, αλλά ο Αταμάν βρήκε στον Γιούρτσεβεν τις λύσεις που ήθελε. Μετά το “παγωμένο” ξεκίνημα του ο Τούρκος βοήθησε στα ριμπάουντ, ενώ έκανε και το 27-24, τελειώνοντας σωστά τις φάσεις. Ο Ναν συνέχιζε να δημιουργεί, ο Τούρκος σέντερ ήταν αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών και ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον χρόνο και τον τρόπο για ένα ξέσπασμα. Ο Ρογκαβόπουλος βρήκε το τρίποτνο για το 40-35 και το +5 του Παναθηναϊκού με τον Γιούρτσεβεν να “υπογράφει το 47-41 του ημιχρόνου που ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο μέρος.

Πληγή τα ριμπάουντ

Στην επανάληψη ο Αταμάν άρχισε με το δίδυμο Γκραντ - Ναν στους γκαρντ και με 5π. του πρώτου ο Παναθηναϊκός Aktor έμεινε σε θέση οδηγού (54-48 στο 23'). Το σημείο - κλειδί ήρθε μέσα από δύο κερδισμένες άμυνες του Χουάντσο, που πανηγυρίστηκαν έντονα. Από εκεί και μετά ο Ναν το πήρε -ξανά- πάνω του και διαμόρφωσε τις πρώτες διψήφιες διαφορές του αγώνα (58-48 στο 25' και 62-50 στο 27'). Σταθερά θετικός ήταν και ο Ρογκαβόπουλος (9π., 2 επ. ριμπ., 1κλ.), την ώρα που η Μπάγερν δεν μπορούσε να «κεφαλαιοποιήσει» τα επιθετικά της ριμπάουντ. Στο 28' (65-54) ο Αταμάν δοκίμασε για πρώτη φορά ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 68-61. Συνολικά, πάντως, ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στην 3η περίοδο ήταν ο Γκραντ (8π., 1ρ., 4ασ. και κερδισμένες «μάχες» στην άμυνα).

Κομβικός ο "Ρόγκα"

Ο «Γκρίγκο» πήρε τη θέση του Ναν, ενώ ο Σαμοντούροβ αντικατέστησε τον Ερνανγκόμεθ για να κάνει το 72-61 (32'). Με 7'27'' το σχήμα με τους τρεις γκαρντ επέστρεψε, αυτή τη φορά με την τριπλέτα Σορτς, Σλούκας και Ναν. Ο αρχηγός σκόραρε για τρεις (77-65 στο 34') και το σχήμα ψήλωσε ξανά, με τους Ρογκαβόπουλο - Μήτογλου αντί των Σορτς - Σαμοντούροβ (77-67 στο 35'). Ο «Ρόγκα» έβαλε 2/3 βολές για το 79-67, ο Σορτς γύρισε στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα και ο Χολμς επέστρεψε για το «κλείσιμο» της αναμέτρησης (79-68 στο 36'). Ο Ναν ευστόχησε σε ένα floater για το +13 (81-68), ο Ράταν Μέις έκανε το 81-70 από τη γραμμή των βολών και με 3'16'' ο Γκραντ πήρε τη θέση του Σορτς, έπειτα από ένα airball τρίποντο του τελευταίου. Ο Ρογκαβόπουλος έκλεψε μια μπάλα και στο τρανζίσιον ο Ναν έφτασε τις 10 ασίστ, με τον «Ρόγκα» να διαμορφώνει το 83-71. Με 80'' για το τέλος (83-75) ο Αντρέας Ομπστ βρήκε σίδερο στο τρίποντο που θα μπορούσε να βάλει τους φιλοξενούμενους ξανά στο ματς και ο Γκραντ με ένα σουτ μέσης απόστασης (85-75 στο 39') «καθάρισε» την πρεμιέρα (87-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79.

