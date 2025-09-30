Διαγωνισμός: To Onsports σας στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης

Οnsports Τeam

Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα για την 2ηαγωνιστική της Euroleague στην «Telecom Center Athens» και το Onsports σε στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης.

Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν.

Τι πρέπει να κάνεις;

Δείτε ΕΔΩ τους όρους του διαγωνισμού:

Όροι διαγωνισμού

Ακολούθησε τα βήματα στην παρακάτω ανάρτηση: