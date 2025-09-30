Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά είναι η νούμερο ένα ομάδα για να κατακτήσει τη EuroLeague»

Οnsports Τeam

Η Μπάγερν αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη φετινή EuroLeague και ο προπονητής της αποθεώνει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague με τη Μπάγερν να αποτελεί το πρώτο φετινό του εμπόδιο, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για να ενωθούμε ως ομάδα. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Σε κάποιο βαθμό, θα είμαι και πάλι προσεκτικός για να μην τους υπερφορτώσω. Και το επιθετικό μας πακέτο σίγουρα θα αναπτυχθεί αργά στην αρχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, μου αρέσει η ομάδα μου, μαζί τους μπορούμε να παίξουμε ομαδικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου».