Το ταξίδι για το 8ο ξεκινάει και τελειώνει στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει απόψε το ταξίδι του για τα… αστέρια και το Onsports.gr σας παρουσιάζει τα νέα «όπλα» του Εργκίν Αταμάν και τον δρόμο που θα χρειαστεί να διανύσει για να φτάσει… μέχρι τέλους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας EuroLeague όχι μόνο ξεκίνησε αλλά έφτασε στο τέλος της. Σε λίγη ώρα οι ομάδες θα μπουν στην γραμμή εκκίνηση για την πρεμιέρα της νέας σεζόν και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει το φετινό του ταξίδι από εκεί που θέλει να τον… τελειώσει. Από το Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου και θέλουν να μπουν με το… δεξί στη διοργάνωση έχοντας ως πρώτο τους στόχο την όσο δυνατόν διατήρηση του αλώβητου στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ένας στόχος που αν γίνει πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό θα παίξει σημαντικό και μεγάλο ρόλο στην επίτευξη των ακόμα πιο μακρινών στόχων.

Η αποτυχία της περσινής σεζόν λειτούργησε… αντίθετα για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω, όχι μόνο δεν απογοητεύτηκαν αλλά παρουσιάστηκαν ακόμα πιο αποφασισμένοι να πάρουν και πάλι στα χέρια τους τα ηνία της Ευρώπης. Πρώτος και καλύτερος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που έκανε λόγο για ολική επαναφορά και εν συνεχεία οι άνθρωποι της ομάδας που πραγματοποίησαν έναν εξαιρετικό μεταγραφικό σχεδιασμό φέρνοντας στο Telekom Center Athens ότι καλύτερο κυκλοφορούσε στην αγορά.

Οι μεταγραφές που αλλάζουν την ιστορία

Τι Τζέι Σορτς

Με «χειρουργικές» κινήσεις, με απίστευτη ταχύτητα και κάτω από άκρα μυστικότητα οι «πράσινοι» πριν καν τελειώσει η περσινή σεζόν είχαν καταφέρνει να πραγματοποιήσουν την κορυφαία μεταγραφή της… επόμενης σεζόν. Ένας εκ των τριών κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης ντύθηκε στα πράσινα σε χρόνο dt και μαζί με τους Σλουκα, Ναν, Γκραντ δημιουργεί μια «πυραυλοκίνητη» περιφερειακή γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τι Τζέι Σορτς με την Παρί… έβγαλε μάτια και τώρα με τον Παναθηναϊκό αλλάζει… πίστα και θέλει να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο μπάσκετ και επιτυχίας.

Τι φέρνει στο παιχνίδι του «τριφυλλιού»: Ενέργεια, γρήγορη ανάπτυξη παιχνιδιού, ικανότητα στο ένας‑εναντίον‑έναν και δημιουργία. Μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην επιθετική λειτουργία και να ξεκλειδώσει καταστάσεις όταν η ομάδα χρειάζεται ρυθμό, ενώ η εξαιρετική ικανότητά του στην πίεση πάνω στην μπάλα, «ματσάρει» τις αμυντικές του αδυναμίες λόγω σωματότυπου.

Βασίλης Τολιόπουλος

Ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που υπήρχαν στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, αλλά και με την Εθνική ομάδα. Τόσο στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όσο και στο πρόσφατο EuroBasket όπου η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, «τονώνει» ουσιαστικά το ελληνικό στοιχείο της ομάδας και είναι σίγουρο ότι θα πάρει πολλές ευκαιρίες και στη EuroLeague.

Τι φέρνει: Πολλές λύσεις κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα και κυρίως στο «εκτελεστικό» κομμάτι. Παίκτες που μπορεί να δώσει άμεσα ουσιαστική βοήθεια στο rotation και να δώσει λύσεις τόσο στο «1» όσο και στο «2».

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες της EuroLeague, που δεν αγωνίζονταν στις ελληνικές ομάδες. Η προσπάθεια που έγινε για τη μεταγραφή του ήταν τεράστια, με τον Εργκίν Αταμάν να βάζει στο ρόστερ του έναν Ευρωλιγκάτο παίκτη, έτοιμο να κάνει τη διαφορά και έναν εκ των σεσημασμένων σουτέρ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Χαίρε της εκτίμησης του προπονητή του και παρά το γεγονός ότι θα βρίσκεται στην ίδια θέση με Όσμαν και Γκριγκόνις είναι δεδομένο ότι θα βρει τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεται.

Τι φέρνει: Ενέργεια, εξαιρετικό μακρινό σουτ και δυνατότητα να αγωνιστεί εκτός από το «3» και στο «4». Είναι επιλογή που δείχνει πως υπάρχει σχεδιασμός και επένδυση στο μέλλον.

Ρισόν Χολμς

Μετά τη μη δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Γιόνας Βαλαντσιούνας ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν τα έβαψε… μαύρα, αλλά «πυροδότησε» μία άλλη μεταγραφική «βόμβα». Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς ο οποίος μετά από μια δεκαετία στο ΝΒΑ, με πρωταγωνιστικό ρόλο, αποφάσισε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Λεσόρ αναμένεται να συνθέσει ένα από τα κορυφαία δίδυμα στη θέση του σέντερ σε όλη την Ευρώπη.

Τι φέρνει: Τον αέρα του ΝΒΑ. Η δεκαετής παρουσία του στα παρκέ του μαγικού κόσμου ανεβάζουν αυτόματα επίπεδα τον Παναθηναϊκό, ενώ η μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα αποδεικνύει ότι δε χρειάζεται ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής. Εξαιρετικός στο πικ εντ ρολ παιχνίδι, είτε με παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, είτε με το ιδιαίτερο τελείωμά του, ενώ στην άμυνα μπορεί να υπηρετήσει άνετα αυτό που θέλει ο Αταμάν.

Γιάννης Κουζέλογλου

Μπορεί το όνομά του να μην έκανε... γκελ στον κόσμο, αλλά πρόκειται για έναν έμπειρο Έλληνα παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλούς τομείς εντός των τειχών, προσθέτοντας επιπλέον βάθος στο ρόστερ της ομάδας.

Ο μεγάλος στόχος του 8ου ευρωπαϊκού

Μετά την περσινή αποτυχία στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι ο Παναθηναϊκός μοιάζει πιο αποφασισμένος από ποτέ για να πάρει και πάλι το τρόπαιο στο «σπίτι» του. Ειδικά τώρα που το «σπίτι» του, το Telekom Center Athens, θα «φιλοξενήσει» το φετινό Final-4.

Η αποστολή αυτή μόνο εύκολο δε θα είναι. Η πίεση αυξάνεται κατακόρυφα για τους «πράσινους», όπως όμως αυξάνεται και το κίνητρο. Η φετινή EuroLeague είναι η πιο μεγάλη και η πιο απαιτητική από ποτέ με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, αν και είναι ακόμα στο 40% των δυνατοτήτων τους (όπως είπε ο Τούρκος τεχνικός) να θέλουν να δείξουν εξ αρχής τις πραγματικές τους διαθέσεις. Με το «δύο στα «δυο» στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» και νίκες επί της Μπάγερν και της Μπαρτσελόνα.

