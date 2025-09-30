Λούτσιτς: «Παίζουμε απέναντι στην -πιθανότατα- πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών»

Οnsports Τeam

Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς μίλησε για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν βγάζοντας το... καπέλο στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η Μπάγερν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (30/9 - 21:15, ), με τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να χαρακτηρίζει τους «πράσινους» ως -ίσως- την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.

«Είμαι επαγγελματίας για 18 χρόνια, αλλά δεν έχω δει ποτέ το 80% της ομάδας να λείπει λόγω Εθνικών και τραυματισμών. Έχουμε 1,5 εβδομάδα που προπονούμαστε μαζί και την Τρίτη ξεκινάμε σε μία από τις δύσκολες έδρες, απέναντι πιθανότατα στην πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών.

Ο στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε στο δύσκολο πρόγραμμα, με 11 διπλές αγωνιστικές και λίγη προπόνηση. Έχουμε δύσκολα ματς και θα υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο μας, ειδικότερα εκτός έδρας. Πρέπει να κολλήσουμε μαζί και να εμπιστευτούμε τη διαδικασία της βελτίωσης καθημερινά».