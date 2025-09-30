Αλλαγή ημερομηνίας στον αγώνα Παρί - Ολυμπιακός

Onsports Team

Σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που είχε αρχικά οριστεί θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στη Γαλλία.

Η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας πως η εκτός έδρας αναμέτρηση της 26ης Μαρτίου με την Παρί, έπειτα από ενημέρωση της Euroleague για μη διαθεσιμότητα γηπέδου από τη γαλλική ομάδα για εκείνη την ημερομηνία, μετατέθηκε στις αρχές του ίδιου μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου.

Συνεπώς το ματς Παρι-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στις 20:45 τοπική ώρα».