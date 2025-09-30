Euroleague: Νοκ άουτ για την Αρμάνι ο Λορέντζο Μπράουν - Το ιατρικό δελτίο της πρεμιέρας

Onsports Team

Δείτε τις απουσίες των ομάδων για την πρεμιέρα της Euroleague.

Με μια απώλεια της τελευταίας στιγμής θα μπει στην διπλή αγωνιστική της Euroleague η Αρμάνι Μιλάνο.

Η ιταλική ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν, καθώς τραυματίστηκε στον πρόσφατο νικηφόρο τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας, όπου έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 11 ασίστ.

Ο 35χρονος γκαρντ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν θα είναι διαθέσιμος για τα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τις απουσίες των ομάδων στη σημερινή πρεμιέρα της EuroLeague:

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

Μαμ Τζαϊτέ και Σερτάτς Σανλί δεν θα αγωνιστούν για την ομάδα του Γκόλεματς, με την συμμετοχή του Αλέκσα Αβράμοβιτς να είναι αμφίβολη. Από πλευράς Σέρβων, Μίκα Μούρινεν και Μάριο Νάκιτς δεν θα αγωνιστούν, με τη συμμετοχή του Ταϊρίκ Τζόουνς να κρίνεται πριν από το τζάμπολ.

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

Ο Γιαμ Μάνταρ έχει τεθεί νοκ άουτ από πλευράς Ισραηλινών, ενώ ο Χουάν Νούνιεθ είναι εκτός από τους Καταλανούς.

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

Ο Βενσάν Πουαριέ είναι δεδομένα εκτός για την ομάδα του Κοκόσκοφ, με τους Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ και Νταβίντ Μουτάφ να είναι αμφίβολοι. Η συμμετοχή του Ούρος Τριφούνοβιτς θα αποφασιστεί πριν από το τζάμπολ για τη Μακάμπι.

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

Πολλές οι απουσίες για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, που δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Τζοέλ Μπολομπόι, Αϊζέια Κάναν, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Ντεβόντε Γκράχαμ και Ούρος Πλάβσιτς. Από την Αρμάνι Μιλάνο δεν θα αγωνιστούν οι Λορέντζο Μπράουν και Λεονάρντο Τότε.

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός από πλευράς πρασίνων, ενώ για τους Βαυαρούς δεν θα αγωνιστούν οι Ελάιας Χάρις, Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Γιοχάνες Βόιγκτμαν.

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Φρανκ Νιλικίνα και Μουστάφα Φαλ. Από την Μπασκόνια θα απουσιάσουν οι Ντιακιτέ και Κούρουκς.

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

Ο Νικόλα Άκελε έχει τεθεί νοκ-άουτ για τους Ιταλούς, με τον Μπράντον Τέιλορ να είναι αμφίβολος. Η συμμετοχή του Μάλεντον θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή από τον Σκαριόλο για την Ρεάλ.