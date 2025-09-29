Οι GMs της Euroleague ψήφισαν: Καλύτερη μεταγραφή ο Σορτς, δύο στους τρεις θέλουν τον Ναν

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Τι Τζέι Σορτς ψηφίστηκε ως η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τους GMs της Euroleague, ενώ το 67% ανέφερε πως θα ξεκινούσαν την ομάδα τους από τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δημιουργήσει ένα υπερπλήρες και ποιοτικό ρόστερ, με αρκετούς σταρ, που κάθε ομάδα θα ήθελε να τους έχει.

Κάτι που αποδείχθηκε και στην έρευνα που πραγματοποίησε το «BasketNews», ζητώντας από τους General Managers των ομάδων της Euroleague να δώσουν απαντήσεις σε διάφορα θέματα.

Καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού ψηφίστηκε αυτή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ το 67% ανέφερε πως θα ξεκινούσε την ομάδα του από τον Κέντρικ Ναν, ενώ ψήφους έλαβαν ακόμη οι Τι Τζέι Σορτς, Φακούντο Καμπάτσο, Σάσα Βεζένκοφ και Μάριο Χεζόνια.