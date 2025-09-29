Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι GMs της Euroleague ψήφισαν: Καλύτερη μεταγραφή ο Σορτς, δύο στους τρεις θέλουν τον Ναν
INTIME SPORTS
Onsports Team 29 Σεπτεμβρίου 2025, 18:08
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Οι GMs της Euroleague ψήφισαν: Καλύτερη μεταγραφή ο Σορτς, δύο στους τρεις θέλουν τον Ναν

Ο  Τι Τζέι Σορτς ψηφίστηκε ως η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τους GMs της Euroleague, ενώ το 67% ανέφερε πως θα ξεκινούσαν την ομάδα τους από τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δημιουργήσει ένα υπερπλήρες και ποιοτικό ρόστερ, με αρκετούς σταρ, που κάθε ομάδα θα ήθελε να τους έχει.

Κάτι που αποδείχθηκε και στην έρευνα που πραγματοποίησε το «BasketNews», ζητώντας από τους General Managers των ομάδων της Euroleague να δώσουν απαντήσεις σε διάφορα θέματα.

Καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού ψηφίστηκε αυτή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ το 67% ανέφερε πως θα ξεκινούσε την ομάδα του από τον Κέντρικ Ναν, ενώ ψήφους έλαβαν ακόμη οι Τι Τζέι Σορτς, Φακούντο Καμπάτσο, Σάσα Βεζένκοφ και Μάριο Χεζόνια.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Όρθια η ΑΕΛ στο Περιστέρι - Πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο
6 λεπτά πριν Super League: Όρθια η ΑΕΛ στο Περιστέρι - Πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο
SUPER LEAGUE
AEK: Standing ovation για τον αρχηγό Μάνταλο – «Ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα» δήλωσε ο MVP Πιερό!
15 λεπτά πριν AEK: Standing ovation για τον αρχηγό Μάνταλο – «Ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα» δήλωσε ο MVP Πιερό!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA
1 ώρα πριν Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA
EUROLEAGUE
Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα
2 ώρες πριν Ο Βεζένκοφ και άλλοι 6 παίκτες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved