Μεσίνα: «Υπολογίζω στον Γκούντουριτς για την πρεμιέρα»

Ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε πως η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για την ομάδα του θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του για το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Σέρβος άσος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό μετά το Eurobasket, αλλά όπως τόνισε ο τεχνικός της Αρμάνι θα είναι κανονικά στη διάθεση της ιταλικής ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (30/9, 21:00).

«Θα είναι μαζί μας, και αν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν στο ντεμπούτο στην Εuroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεσίνα.