Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεσίνα: «Υπολογίζω στον Γκούντουριτς για την πρεμιέρα»
Οnsports Τeam 30 Σεπτεμβρίου 2025, 02:39
EUROLEAGUE

Μεσίνα: «Υπολογίζω στον Γκούντουριτς για την πρεμιέρα»

Ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε πως η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για την ομάδα του θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του για το ξεκίνημα της σεζόν. 

Ο Σέρβος άσος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό μετά το Eurobasket, αλλά όπως τόνισε ο τεχνικός της Αρμάνι θα είναι κανονικά στη διάθεση της ιταλικής ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (30/9, 21:00).

«Θα είναι μαζί μας, και αν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν στο ντεμπούτο στην Εuroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεσίνα.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μεσίνα: «Υπολογίζω στον Γκούντουριτς για την πρεμιέρα»
42 λεπτά πριν Μεσίνα: «Υπολογίζω στον Γκούντουριτς για την πρεμιέρα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΛ
4 ώρες πριν Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΛ
EUROLEAGUE
Γιανάι: «Στόχος μας η απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ»
4 ώρες πριν Γιανάι: «Στόχος μας η απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ»
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός Α.Ο.: Αγιασμός στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» ενόψει της νέας σεζόν
5 ώρες πριν Παναθηναϊκός Α.Ο.: Αγιασμός στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» ενόψει της νέας σεζόν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved