Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκαλυπτήρια και για τη λευκή φανέλα
Οnsports Τeam 29 Σεπτεμβρίου 2025, 13:39
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκαλυπτήρια και για τη λευκή φανέλα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην αποκάλυψη και της λευκής εμφάνισης της φετινής σεζόν.

Η νέα καταπράσινη εμφάνιση του Παναθηναϊκού έκλεψε τις εντυπώσεις, "κερδίζοντας" τους φίλους της ομάδας, με τους ανθρώπους των "πράσινων" να προχωρούν και στα αποκαλυπτήρια της λευκής εμφάνισης. 

Και σε αυτή υπάρχουν οι πράσινες αποχρώσεις στα κοψίματα στον λαιμό, στην οποία είναι προφανώς προσαρμοσμένος και ο χορηγός, που είναι σε χρυσό και πράσινο.

Ο Παναθηναϊκός εντυπωσιάζει με την ομάδα που "χτίζεται", με τις αλλαγές στο "σπίτι" τους, με τον κόσμο του στις εξέδρες, αλλά και με τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις του. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
CHAMPIONS LEAGUE
UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
21 λεπτά πριν UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
EUROLEAGUE
Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Και τα 9 ήταν υπέροχα: Τα Φαντάσματα έγιναν 1ο trend με Τρίγγου - Αυγουστίδη σε κωμικό ρόλο