Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκαλυπτήρια και για τη λευκή φανέλα

Οnsports Τeam

Η νέα καταπράσινη εμφάνιση του Παναθηναϊκού έκλεψε τις εντυπώσεις, "κερδίζοντας" τους φίλους της ομάδας, με τους ανθρώπους των "πράσινων" να προχωρούν και στα αποκαλυπτήρια της λευκής εμφάνισης.

Και σε αυτή υπάρχουν οι πράσινες αποχρώσεις στα κοψίματα στον λαιμό, στην οποία είναι προφανώς προσαρμοσμένος και ο χορηγός, που είναι σε χρυσό και πράσινο.

Ο Παναθηναϊκός εντυπωσιάζει με την ομάδα που "χτίζεται", με τις αλλαγές στο "σπίτι" τους, με τον κόσμο του στις εξέδρες, αλλά και με τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις του.