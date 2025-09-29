Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στην αποστολή ο Νιλικίνα, ο οποίος όμως δε θα αγωνιστεί
Οnsports Τeam 29 Σεπτεμβρίου 2025, 13:15
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην αποστολή ο Νιλικίνα, ο οποίος όμως δε θα αγωνιστεί

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί για την Ισπανία και τα παιχνίδια με Μπασκόνια και Ρεάλ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει συμπεριλάβει σε αυτήν και τον Γάλλο παίκτη ο οποίος όμως δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. 

Τελικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαψεύστηκε. Ο Έλληνας τεχνικός είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες πως ο Ολυμπιακός στη σημερινή του αναχώρηση για την Ισπανία δεν υπήρχε περίπτωση να έχει νέο παίκτη και τελικά... θα έχει. 

Στην αποστολή της ομάδας του Πειραιά, που αναχωρεί για τα παιχνίδια σε Βιτόρια και Μαδρίτη, βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος όμως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. 

Με την απόφασή του αυτή ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να δώσει τη δυνατότητα στον Γάλλο παίκτη να "δεθεί" με την υπόλοιπη ομάδα, να προπονηθεί μαζί της και να ρχίσει να μπαίνει σε κλίμα... Ολυμπιακού. 

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
CHAMPIONS LEAGUE
UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
21 λεπτά πριν UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
EUROLEAGUE
Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Και τα 9 ήταν υπέροχα: Τα Φαντάσματα έγιναν 1ο trend με Τρίγγου - Αυγουστίδη σε κωμικό ρόλο