Ολυμπιακός: Στην αποστολή ο Νιλικίνα, ο οποίος όμως δε θα αγωνιστεί

Οnsports Τeam

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί για την Ισπανία και τα παιχνίδια με Μπασκόνια και Ρεάλ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει συμπεριλάβει σε αυτήν και τον Γάλλο παίκτη ο οποίος όμως δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Τελικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαψεύστηκε. Ο Έλληνας τεχνικός είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες πως ο Ολυμπιακός στη σημερινή του αναχώρηση για την Ισπανία δεν υπήρχε περίπτωση να έχει νέο παίκτη και τελικά... θα έχει.

Στην αποστολή της ομάδας του Πειραιά, που αναχωρεί για τα παιχνίδια σε Βιτόρια και Μαδρίτη, βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος όμως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Με την απόφασή του αυτή ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να δώσει τη δυνατότητα στον Γάλλο παίκτη να "δεθεί" με την υπόλοιπη ομάδα, να προπονηθεί μαζί της και να ρχίσει να μπαίνει σε κλίμα... Ολυμπιακού.