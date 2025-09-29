Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός

INTIME SPORTS

H Euroleague, η οποία ξεκινάει με διπλή εβδομάδα, φέτος θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς λάβουν μέρος 20 ομάδες - Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ κι Ολυμπιακός.

Η regular season της κορυφαίας μπασκετικής διασυλλογικής διοργάνωσης θα περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές κι η πρεμιέρα της σεζόν γίνεται με «διαβολοβδομάδα»!

Η εναρκτήρια διπλή εβδομάδα είναι η πρώτη από τις συνολικά 10 της αγωνιστικής περιόδου, η οποία αναμένεται συναρπαστική κι ακόμα πιο θεαματική, με τις ομάδες να δίνουν μάχη, έχοντας ως μεγάλο στόχο την πρόκριση στο Final Four, το οποίο φέτος επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινάει στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:45) και στη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).

Τζάμπολ, αυτή την εβδομάδα, και στο Eurocup, όπου την Ελλάδα εκπροσωπούν φέτος ο Άρης κι ο Πανιώνιος, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια. Οι «κίτρινοι» ταξιδεύουν στη Βενέτσια (30/9, 21:00) και οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τους Νάινερς Κέμνιτς (1/10, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Παρτίζαν Novasports2

Novasports2 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα Novasports3

Novasports3 19:30 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4

Novasports4 20:45 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6

Novasports6 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Άρης Betsson Novasports5

Novasports5 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

Novasports Start 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Novasports4

Novasports4 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ολυμπιακός Novasports Prime

Novasports Prime 21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2

Novasports2 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Νάινερς Κέμνιτς Novasports4

Novasports4 20:30 EuroLeague: Μονακό - Ζάλγκιρις Novasports5

Novasports5 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ - Παρί Novasports Prime

Novasports Prime 21:00 EuroCup: Τρέντο - Μπουργκ Novasports6

Novasports6 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Βαλένθια Novasports Start

Novasports Start 22:45 Playmakers Novasports Prime

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

20:30 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο Novasports4

Novasports4 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας Novasports5

Novasports5 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς - Μπουντούτσνοστ Novasports Start

Novasports Start 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός Novasports Prime

Novasports Prime 23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου