Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
H Euroleague, η οποία ξεκινάει με διπλή εβδομάδα, φέτος θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς λάβουν μέρος 20 ομάδες - Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ κι Ολυμπιακός.
Η regular season της κορυφαίας μπασκετικής διασυλλογικής διοργάνωσης θα περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές κι η πρεμιέρα της σεζόν γίνεται με «διαβολοβδομάδα»!
Η εναρκτήρια διπλή εβδομάδα είναι η πρώτη από τις συνολικά 10 της αγωνιστικής περιόδου, η οποία αναμένεται συναρπαστική κι ακόμα πιο θεαματική, με τις ομάδες να δίνουν μάχη, έχοντας ως μεγάλο στόχο την πρόκριση στο Final Four, το οποίο φέτος επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινάει στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:45) και στη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).
Τζάμπολ, αυτή την εβδομάδα, και στο Eurocup, όπου την Ελλάδα εκπροσωπούν φέτος ο Άρης κι ο Πανιώνιος, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια. Οι «κίτρινοι» ταξιδεύουν στη Βενέτσια (30/9, 21:00) και οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τους Νάινερς Κέμνιτς (1/10, 19:30).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
- 19:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Παρτίζαν Novasports2
- 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα Novasports3
- 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 20:45 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6
- 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Άρης Betsson Novasports5
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2
- 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
- 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Νάινερς Κέμνιτς Novasports4
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Ζάλγκιρις Novasports5
- 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ - Παρί Novasports Prime
- 21:00 EuroCup: Τρέντο - Μπουργκ Novasports6
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Βαλένθια Novasports Start
- 22:45 Playmakers Novasports Prime
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
- 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας Novasports5
- 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς - Μπουντούτσνοστ Novasports Start
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός Novasports Prime
- 23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Φενερμπαχτσέ Novasports4
- 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Ντουμπάι Novasports Start
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Μπασκόνια Novasports2
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 22:30 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί Novasports4
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime