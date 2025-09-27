Στην Ελλάδα ο Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό – «Σαν αδερφός μου ο Λεσόρ»

Onsports Team

Το νέο απόκτημα του μπασκετικού Ολυμπιακού έφτασε στη χώρα για να ξεκινήσει δουλειά με τη νέα του ομάδα – Τι δήλωσε κατά την άφιξή του.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» έφτασε ο Φρανκ Νιλικίνα (όπως τόνισε πως προφέρεται το όνομά του). Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού άφησε το Βελιγράδι για τον Πειραιά και ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και την αισιοδοξία του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Για τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και περιμένω να αρχίσουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, αλλά θα δω τον αγώνα, θα ολοκληρώσω την διαδικασία του να είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και θα πάω στο γήπεδο για να συναντηθώ με τα παιδιά και τους υπόλοιπους στην ομάδα και θα ξεκινήσουμε».

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό φέτος: «Μεγάλους στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι λίγο αστείο γιατί ατομικά μόλις τώρα ήρθα τώρα και θα γίνω μέρος της διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων για τα όσα πέρασα με την Παρτίζαν, αλλά όσον αφορά τους στόχους του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτούς. Είναι μεγάλοι στόχοι».

Για τη συνύπαρξη με τους Γάλλους του Ολυμπιακού, αλλά και τον Λεσόρ: «Είναι υπέροχο να έχεις συμπαίκτες σου, παίκτες που παίζεις μαζί στην εθνική ομάδα. Είμαι χαρούμενος, ο Εβάν με βοηθά ήδη και έχω πολύ υψηλό κίνητρο για να ξεκινήσω. Ο Ματίας είναι σαν αδερφός μου, οπότε θα είναι αστεία αυτή η κατάσταση, αλλά ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του».