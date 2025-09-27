Σορτς και Χολμς δοκιμάζουν και βαθμολογούν ελληνικές γεύσεις - Το γλυκό που τους τρέλανε (βίντεο)

Onsports Team

Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς δοκίμασαν διάσημα ελληνικά φαγητά στην media day του Παναθηναϊκού και τα βαθμολόγησαν.

Οι δύο νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR δοκίμασαν σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα και γαλακτομπούρεκο, με το τελευταίο να είναι εκείνο που τους ξετρέλανε.

Ο Χολμς έδειξε να ενθουσιάζεται με όλες τις ελληνικές γεύσεις, ενώ αντίθετα ο Σορτς εμφανίστηκε πιο... εκλεκτικός.

Αναλυτικά τα φαγητά που δοκίμασαν και οι αντιδράσεις τους:

Σπανακόπιτα

Σορτς: «Έχει καλύτερη γεύση από αυτό που περίμενα. Θα βάλω 8/10, είναι υψηλός βαθμός για εμένα. Μου αρέσει το φαγητό».

Χολμς: «Χρειάζομαι δυο - τρεις από αυτές πριν από τα παιχνίδια. Θα βάλω 9/10. Θα έλεγα 10/10, αλλά περιμένω και τα επόμενα φαγητά».

Χωριάτικη σαλάτα

Σορτς: «Είναι πιο χαμηλά από το προηγούμενο φαγητό για εμένα. Θα πω 6/10. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι σαλάτες».

Χολμς: «Δεν μου αρέσουν τόσο οι σαλάτες, αλλά αυτή είναι πολύ καλή. Θα της δώσω ένα 8/10».

Γαλακτομπούρεκο

Σορτς: «Πώς είναι το όνομά του; Δεν θα προσπαθήσω καν να το πω... Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, ελπίζω να είναι καλό. Πάρτε το μακριά, είναι 10/10 κι ας πήρα μόνο μια μικρή μπουκιά».

Χολμς: «Αυτό είναι 10/10. Το χρειάζομαι, θα αρέσει και στον γιο μου».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της Euroleague: