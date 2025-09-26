Ομάδες

Παρτιζάν: Απέκτησε τον Μίκα Μούρινεν
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 23:13
EUROLEAGUE

Παρτιζάν: Απέκτησε τον Μίκα Μούρινεν

Ο Φινλανδός ταλαντούχος φόργουορντ θα αγωνίζεται στη EuroLeague με τη φανέλα της Σέρβικης ομάδας.

Παίκτης της Παρτιζάν ο Μίκα Μούρινεν. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου σε συνέντευξη Τύπου, ο Μούρινεν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου.

«Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα παίζει για την ομάδα μας για τις επόμενες τρεις σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε επίσημα η σπουδαία μεταγραφή της ομάδας του Βελιγραδίου. Ο νεαρός ενθουσίασε τους φιλάθλους πραγματοποιώντας σπουδαία παιχνίδια στο Eurobasket 2025 με τη Φινλανδία και τερμάτισε στην τέταρτη θέση.

Η μητέρα του είχε αποκαλύψει νωρίτερα πως είναι λάτρης της ατμόσφαιρας στη Σερβία, αλλά και του Παναθηναϊκού.

 



