Παναθηναϊκός AKTOR: Ρόστερ που φοβίζει σε πλήρη παράταξη!
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 18:43
EUROLEAGUE

Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκε όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, για την media day της EuroLeague. 

Eurobasket, τραυματισμοί, ιώσεις, δεν επέτρεψαν ως τώρα να συγκεντρωθεί το συνολικό ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR. Μετά το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων παικτών και προπονητών, οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά.

g1yfe9hweaaeoat.jpg

Στη media day της EuroLeague, λίγες μέρες πριν το τζάμπολ της σεζόν. Φορώντας τη νέα φανέλα, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και το τεχνικού επιτελείου, συγκεντρώθηκαν στο Telekom Center Athens.

g1yfe9jxqaaugns.jpg

Εκεί φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, αστειεύτηκαν, έδωσαν συνεντεύξεις, πέρασαν αρκετές ώρες και κυρίως έδωσαν στους πάντες να καταλάβουν τη φετινή δυναμική του Παναθηναϊκού. Καθώς και μόνο στην εικόνα του συνόλου του «πράσινου» έμψυχου δυναμικού, προκαλείται φόβος.

.



