Ανακοίνωσε την παραχώρηση Ντιλικινά στον Ολυμπιακό η Παρτίζαν-«Σε ευχαριστούμε για όλα»

Οnsports Τeam

Την ανακοίνωση της απόκτησης του Φρανκ Ντιλικινά από τον Ολυμπιακό, ακολούθησε η ευχαριστήρια ανακοίνωση της Παρτιζάν για τον Γάλλο παίκτη.

Την παραχώρηση του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Η ομάδα της Σερβίας αναφέρει πως ο παίκτης δόθηκε στους Πειραιώτες «... με την ανάλογη αποζημίωση», ενώ ευχαριστούν τον 27χρονο άσο για την προσφορά του.

«Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός κατέληξαν σε συμφωνία αργά χθες το βράδυ σχετικά με τη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον σύλλογο από τον Πειραιά, με την ανάλογη αποζημίωση.

Μια ολοκληρωμένη συμφωνία, που θα επισημοποιηθεί από τον Ολυμπιακό μετά τις ιατρικές εξετάσεις.

Φρανκ, σε ευχαριστούμε για όλα! Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο υπόλοιπο της καριέρας σου».