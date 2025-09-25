Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον κόσμο

Onsports Team

Ο νεοφερμένος Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, ζήτησε από τους φιλάθλους να είναι εκεί στο εναρκτήριο ματς με την Μπάγερν Μονάχου.

Η σεζόν είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ο Παναθηναϊκός AKTOR περιμένει με λαχτάρα τη φετινή EuroLeague, θέλοντας φυσικά να επιστρέψει στην κορυφή. Το Telekom Center Athens θα ζήσει εκ νέου μεγάλες στιγμές, ενώ είναι και η έδρα που θα φιλοξενήσει το Final Four.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να γίνει κομβικός σε μια πορεία προς την κορυφή και τους τίτλους.

Ο Έλληνας άσος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο των «πράσινων», ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague:

«Πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ. Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν».