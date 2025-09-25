Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον κόσμο
Onsports Team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 18:25
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον κόσμο

Ο νεοφερμένος Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, ζήτησε από τους φιλάθλους να είναι εκεί στο εναρκτήριο ματς με την Μπάγερν Μονάχου.

Η σεζόν είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ο Παναθηναϊκός AKTOR περιμένει με λαχτάρα τη φετινή EuroLeague, θέλοντας φυσικά να επιστρέψει στην κορυφή. Το Telekom Center Athens θα ζήσει εκ νέου μεγάλες στιγμές, ενώ είναι και η έδρα που θα φιλοξενήσει το Final Four.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να γίνει κομβικός σε μια πορεία προς την κορυφή και τους τίτλους.

Ο Έλληνας άσος έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο των «πράσινων», ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague:

«Πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ. Κλείσε το εισιτήριό σου για τον πρώτο αγώνα της σεζόν».

 


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
LIVE Europa League: Η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις
25 λεπτά πριν LIVE Europa League: Η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις
EUROPA LEAGUE
Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα
1 ώρα πριν Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής
1 ώρα πριν Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: «Ναυάγιο» με Ντιλικινά, δε δίνει τα λεφτά του buy out
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: «Ναυάγιο» με Ντιλικινά, δε δίνει τα λεφτά του buy out
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved